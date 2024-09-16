Зокрема, йдеться про Рильський та Хомутівський райони. Кажуть, евакуація – обов'язкова, передає 24 Канал.

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Евакуацію координуватимуть силовики та дружинники

Рильський та Хомутівський райони розташовані у 15-кілометровій зоні біля українського кордону. І це доволі далеко від Суджі, до якої щонайменше 40 кілометрів.

Прийнято рішення про обов'язкову евакуацію населених пунктів Рильського та Хомутівського районів, що знаходяться у 15-кілометровій зоні, що прилягає до кордону з Україною,

– повідомив губернатор Курщини Алєксєй Смірнов.

Хто знає, як проходитиме евакуація цього разу: під час початку операції ЗСУ на Курщині у серпні Росія покинула своє населення напризволяще, а місцева влада втекла у першу чергу.

Втім, Смірнов запевнив, що вивезення росіян з Рильського та Хомутівського районів координуватимуть місцеві силовики та дружинники курського центру "Патріот".