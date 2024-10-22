Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, наголосивши, що Кремль веде небезпечну гру з Кадировим. Однак не грати в неї він не може.

Важливо Металургійний комбінат імені Ілліча у Маріуполі контролюють соратники Кадирова, – WSJ

Відчуває слабкість Путіна

У російської влади немає альтернативи, адже тоді доведеться взяти ситуацію в Чечні в свої руки, посунути Кадирова і зачистити кадирівців. Тоді потрібно перетворювати Чечню на пересічний російський регіон, який боїться подати голос. Але для цього потрібні великі ресурси.

Крім того, в Росії може спалахнути, а Путін пам'ятає, як обидві війни в Чечні дестабілізували режим Бориса Єльцина. Це призвело до того, що його сім'я не мала іншої альтернативи, як віддати владу Путіну,

– нагадав політтехнолог.

Путін, на його думку, не хоче опинитись в такій саме ситуації, і тому відкупається від Кадирова, щоб він був лояльним до Кремля.

Зверніть увагу! Кадиров отримав від Москви бізнес французької компанію Danon, а також те, що залишилось від заводу "Азовсталь" в Маріуполі, де дуже багато металобрухту.

Водночас Кадиров стає нахабнішим і зухвалішим. Історія з публічним оголошенням ним кровної помсти дестабілізує путінський режим. Проте Кадиров намагається не перетинає певні "червоні лінії".

При цьому він хоче більшого і претендує на величезний маркетплейс Wildberries.

Це відбувається, коли Кадиров відчуває слабкість Путіна. В цій ситуації Кремлю тим більш не вигідно з ним сваритися,

– наголосив Аббас Галлямов.

Зазначимо, як припустив російський правозахисник Марк Фейгін, Кадиров оголосив кровну помсту російським політикам з єдиною метою – щоб Путін звернув на це увагу і втрутився в спірну ситуацію щодо контролю за компанією Wildberries.