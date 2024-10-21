На відміну від "Азовсталі", меткомбінат Ілліча не був повністю знищеним, чим, схоже, скористалися кадирівці. Про це пише The Wall Street Journal.

Дивіться також На всі напрямки: яким є головне призначення Маріуполя для окупантів

Обладнання з комбінату розпродують

Комбінат імені Ілліча, попри часткові руйнування, зберіг свою функціональність. Але посіпаки Кадирова наразі займаються продажем усього обладнання.

"Згідно з даними нинішніх і колишніх менеджерів комбінату і російських корпоративних документів, чеченський ватажок Рамзан Кадиров і його соратники вивозять і розпродають сучасне металургійне обладнання комбінату, відправляють металолом до Росії для використання автовиробниками, що потрапили під санкції, а також продають промислові гази для космічної програми Москви", – пише видання.

Там зауважили, що у березні 2024 року окупаційна влада Маріуполя прозвітувала, що пів року із заводу відправили 130 тисяч тонн побічних продуктів заліза. Усе це оцінили приблизно у 16 мільйонів доларів.

Також, як тоді повідомляв "Метінвест" на комбінаті демонтували виробничу лінію. Її вартість – 220 мільйонів доларів.

Ця ситуація підкреслює цинізм російської окупаційної влади, яка замість обіцяної відбудови зруйнованих українських міст, займається їхнім розграбуванням. Ресурси цих міст експлуатуються в інтересах лояльних до Кремля злочинців, таких як Кадиров, якому Путін дозволяє чинити тотальне свавілля,

– відреагували на це у Центрі протидії дезінформації.

Що відомо про нових "власників" комбінату

За даними The Wall Street Journal, у серпні 2022 року у Росії зареєстрували компанію ТОВ "ММК імені Ілліча", яка взяла під контроль завод та одразу зайнялася експортом сталі, що залишалася на неробочому заводі.

Заснували цю компанію 25-річний син російського політика Валіда Геремєєва Валід Вахитович Корчагін та уродженець Макіївки, який тривалий час підтримує зв'язки з ворожою армією, Юрій Мурай.

"Захоплення заводу імені Ілліча тим самим кланом, який захопив його військовим шляхом, відображає давню практику Вагнера в Африці, куди він приманював найманців в обмін на контроль над цінними природними ресурсами", – зауважили в WSJ.

Там також додали, що у 2023 році частка Корчагіна перейшла до нового співвласника заводу Алаша Дадашова. Він є соратником Кадирова та керує московським відділенням чеченського клубу бойових мистецтв. Окрім цього, через ТОВ "Технічні матеріали" Дадашов продає ще й промисловий газ з Маріуполя. Є докази, що його клієнтом, зокрема, є "Роскосмос".

Тим часом син Геремеєва продовжує "керувати" заводом і нібито має плани відновити його роботу до 2026 року.