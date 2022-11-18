На засіданні Путін почав обговорювати питання "вдосконалення цивільної оборони". Це транслювали російські ЗМІ, передає 24 канал.

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Все йде "за планом"

Диктатор запевняв, що розгляд питання був запланований. На засіданні доповідав голова МНС Олександр Куренков.

Попереднє очне засідання Радбезу за участю Путіна проходило 21 лютого. Тоді обговорювали визнання "незалежності" самопроголошених квазіреспублік на Донбасі, а вже за кілька днів Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Це підтверджує й інформація на сайті Кремля. З кінця лютого всі засідання Ради безпеки Путін проводив по відеозв'язку. Причина такої раптової появи – невідома. Ймовірно, бункер диктатору вже набрид.

Путіна транслюють в записі

Нещодавно Путін знову на тиждень зник з публіки. Диктатора востаннє бачили, коли Шойгу заявив про виведення російських військ з Херсона.

15 листопада на одному з російських каналів показали виступ очільника Кремля. Однак політтехнолог Михайло Шейтельман переконаний, що російські пропагандисти, намагаючись створити ілюзію присутності Путіна в інформаційному просторі, транслюють на телебаченні дивні записи. Каже, що це відео знімали ще у травні.

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