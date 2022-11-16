Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, російські пропагандисти, намагаючись створити ілюзію присутності Путіна в інформаційному просторі, транслюють на телебаченні дивні записи.

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Чому на російському ТБ показали дивний запис виступу Путіна

Зокрема, 15 листопада на одному з російських каналів показали виступ очільника Кремля. Як розповів Шейтельман, диктатор у своїй промові наговорив багато дивних речей.

Зараз дуже важливо зайнятися "розслідуванням злочинів фашистської Німеччини".

На території Росії проводять розкопки і виявляють тіла нових жертв німецьких фашистів.

Маріуполь та Мелітополь нібито звернулися до очільника Кремля з проханням визнати їх "Містами військової слави".

Російський диктатор надав цим містам звання "Міст військової слави" за героїчну боротьбу під час Другої світової війни.

"Путін зник у своєму бункері"

Політтехнолог наголосив, що ці химерні слова від Путіна прозвучали у час, коли в Індонезії відбувався саміт G20, а російські війська ганебно тікають вже на лівому березі Дніпра. Усе пояснюється доволі просто.

Я переконаний, що це був запис від 8 травня цього року. Путіна немає, він зник у своєму бункері. Показувати немає чого. Тому у Росії показали старий відеозапис піврічної давності,

– зазначив Шейтельман.

За словами політтехнолога, це відео знімали 8 травня і, ймовірно, збиралися показати 9-го – у День перемоги.

"Росіяни збиралися захопити Маріуполь до 9 травня. Однак у них нічого не вийшло, тому запис пішов в архів. А зараз його звідти дістали", – сказав Шейтельман.

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Ба більше, після трансляції відеозапису на сайті президента Росії з'явилися укази про надання Маріуполю та Мелітополю звання "Місто військової слави". Шейтельман припустив, що це було потрібно для того, аби ніхто не зрозумів помилку зі старим відео.

Російський диктатор ні з ким не зустрічається і не дає нових вказівок

Як зазначив політтехнолог, складається враження, що зараз у Росії не існує централізованого керівництва. Шейтельман припустив, що Владімір Путін не з'являється не тільки перед народом, а й не спілкується навіть з найближчим оточенням.

Путіна немає. Я впевнений, що він ні з ким не зустрічається. Можливо, хіба що з Патрушевим (секретар радбезу Росії – 24 канал). Однак Лавров, Пєсков та інші люди, які виступають від імені Росії, виглядають як ті, хто не спілкується з Путіним,

– сказав політтехнолог.

Він додав, що це добре видно за заявами російських посадовців. Зокрема, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив російським ЗМІ, що Херсон залишається "столицею області у складі Росії" і "будь-яких інших рішень не ухвалювали".

У наближених до Путіна немає нових вказівок. Вони кажуть те, що почули давно, і зараз це повторюють. Але вони не можуть відповідати на нові питання,

– зауважив Шейтельман.

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