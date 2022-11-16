Про це 24 каналу сказав політичний експерт Валерій Клочок. Він зауважив, що в заключній декларації "Великої двадцятки" міститься осуд Росії, але поки що там немає чіткої позиції.

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Якою може бути мета масованої атаки 15 листопада

Клочок вважає, що те, що Сєргєй Лавров поїхав із саміту G20 перед масованими ударами по Україні, є співпадінням. А цим обстрілом самі росіяни, так би мовити, забили цвях у кришку труни – тепер із ними взагалі ніхто не буде вести переговори, крім поки що Реджепа Ердогана.

За його словами, цією масованою атакою Росія хотіла показати всім, що вона воює проти всього світу й виграє. Поки що у росіян залишається така логіка. Однак є й інша версія, того, чому було завдано цього ракетного удару.

Вона означає те, що десь на Росії якась група тих, що не дуже хочуть уже продовження цієї війни, вирішили обстріляти Україну, масовано завдати ракетного удару для того, щоб усе-таки ще більше загострити питання на саміті "Великої двадцятки". Я допускаю таку версію,

– заявив Клочок.

На його думку, в Росії є якась група військових, яка ухвалює певні рішення на кшталт виведення військ із Херсонщини. Так само й нині вони завдали удару, щоб усе-таки світ скооперувався й самі "Великої двадцятки" одностайно ухвалив рішення про те, що Росія має припинити війну.

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"Не випадково це відбулося саме цього дня"

Клочок зауважив, що в заключній декларації "Великої двадцятки" міститься осуд Росії, але поки що там немає чіткої позиції. Це випливає із інформаційних повідомлень. Хоча потрібно ще ознайомитися із повним документом.

Тому тут така може бути логіка. І не випадково саме цього дня це відбулося. Хотілося б, аби друга версія була більш правдоподібна,

– сказав політичний експерт.

Він вважає, що це продовження бомбардування України вказує на те, що Владімір Путін не має наміру зупинятися й хоче досягти цілей, які були озвучені ще у лютому, серед яких – денацифікація та демілітаризація. Загалом це є системною політикою Росії.

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