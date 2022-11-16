Об этом 24 каналу сказал политический эксперт Валерий Клочок. Он отметил, что в заключительной декларации "Большой двадцатки" содержится осуждение России, но пока там нет четкой позиции.
Кстати После такой ракетной атаки Украина получит ATACMS, – Пионтковский
Какой может быть цель массированной атаки 15 ноября
Клочок считает, что то, что Сергей Лавров уехал с саммита G20 перед массированными ударами по Украине, является совпадением. А этим обстрелом сами россияне, так сказать, забили гвоздь в крышку гроба – теперь с ними вообще никто не будет вести переговоры, кроме Реджепа Эрдогана.
По его словам, этой массированной атакой Россия хотела показать всем, что она воюет против всего мира и выигрывает. Пока у россиян остается такая логика. Однако есть и другая версия того, почему был нанесен этот ракетный удар.
Она означает то, что где-то в России какая-то группа тех, кто не очень хочет уже продолжения этой войны, решили обстрелять Украину, массированно нанести ракетный удар для того, чтобы все-таки еще больше заострить вопрос на саммите "Большой двадцатки". Я допускаю такую версию,
– заявил Клочок.
По его мнению, в России есть какая-то группа военных, которая принимает определенные решения типа вывода войск из Херсонщины. Так же и сейчас они нанесли удар, чтобы все-таки мир скооперировался и самит "Большой двадцатки" единогласно принял решение о том, что Россия должна прекратить войну.
Клочок прокомментировал ракетную атаку на Украину 15 ноября и предположил, с какой целью Россия это сделала: смотрите видео
"Не случайно это произошло именно в этот день"
Клочок отметил, что в заключительной декларации "Большой двадцатки" содержится осуждение России, но пока там нет четкой позиции. Это следует из информационных сообщений. Хотя нужно еще ознакомиться с полным документом.
Поэтому здесь такая может быть логика. И не случайно именно в этот день это произошло. Хотелось бы, чтобы вторая версия была более правдоподобна,
– сказал политический эксперт.
Он считает, что это продолжение бомбардировки Украины указывает на то, что Владимир Путин не намерен останавливаться и хочет достичь целей, озвученных еще в феврале, среди которых – денацификация и демилитаризация. В общем, это является системной политикой России.
Массированная ракетная атака Украины 15 ноября: главное
- Российские захватчики в очередной раз нанесли по Украине массовый ракетный удар. 15 ноября во многих регионах нашей страны раздались взрывы.
- Эта атака территории Украины была одной из самых масштабных. Россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из которых были сбиты. Также наша ПВО уничтожила 2 управляемые авиационные ракеты.
- В ОК "Юг" рассказали, что ракеты запускали из направления Каспийского моря и из Ростовской области, а также из акватории Черного моря.
- Россияне цинично несколько раз ударили по Печерскому району Киева. В одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело погибшей женщины.
- В результате обстрела критической инфраструктуры во всех регионах Украины возникли проблемы с электроэнергией и связью. В связи с этим по всей стране начались аварийные отключения света.