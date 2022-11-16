Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, российские пропагандисты, пытаясь создать иллюзию присутствия Путина в информационном пространстве, транслируют по телевидению странные записи.
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Почему на российском ТВ показали странную запись выступления Путина
В частности, 15 ноября на одном из российских каналов показали выступление главы Кремля. Как рассказал Шейтельман, диктатор в своей речи наговорил много странных вещей.
- Сейчас очень важно заняться "расследованием преступлений фашистской Германии".
- На территории России производят раскопки и обнаруживают тела новых жертв немецких фашистов.
- Мариуполь и Мелитополь якобы обратились к главе Кремля с просьбой признать их "Городами воинской славы".
- Российский диктатор присвоил этим городам звание "Мост военной славы" за героическую борьбу во время Второй мировой войны.
"Путин исчез в своем бункере"
Политтехнолог подчеркнул, что эти причудливые слова от Путина прозвучали в то время, когда в Индонезии проходил саммит G20, а российские войска позорно убегают уже на левом берегу Днепра. Все объясняется довольно просто.
Я убежден, что это была запись от 8 мая этого года. Путина нет, он скрылся в своем бункере. Показывать нечего. Поэтому в России показали старую видеозапись полугодовой давности,
– отметил Шейтельман.
По словам политтехнолога, это видео снимали 8 мая и, вероятно, собирались показать 9-го – в День победы.
"Россияне собирались захватить Мариуполь до 9 мая. Однако у них ничего не получилось, поэтому запись пошла в архив. А сейчас его оттуда достали", – сказал Шейтельман.
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Более того, после трансляции видеозаписи на сайте президента России появились указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю звания "Город воинской славы". Шейтельман предположил, что это было нужно для того, чтобы никто не понял ошибки со старым видео.
Российский диктатор ни с кем не встречается и не дает новых указаний
Как отметил политтехнолог, создается впечатление, что сейчас в России нет централизованного руководства. Шейтельман предположил, что Владимир Путин не предстает не только перед народом, но и не общается даже с ближайшим окружением.
Путина нет. Я уверен, что он ни с кем не встречается. Возможно, разве что с Патрушевым (секретарь Совбеза России – 24 канал). Однако Лавров, Песков и другие люди, выступающие от имени России, выглядят как те, кто не общается с Путиным,
– сказал политтехнолог.
Он добавил, что это хорошо видно по заявлениям российских чиновников. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил российским СМИ, что Херсон остается "столицей области в составе России" и "любых других решений не принимали".
У приближенных к Путину нет новых указаний. Они говорят, что услышали давно, и сейчас это повторяют. Но они не могут отвечать на новые вопросы,
– заметил Шейтельман.
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Россия пытается демонстрировать свою силу: кратко
- На фоне саммита "Большой двадцатки" (G20) на Бали россияне 15 ноября совершили массированную атаку территории Украины. Политический эксперт Валерий Клочок предположил, что этой массированной атакой Россия хотела показать всем , что она воюет против всего мира и выигрывает.
- Как сообщили в американском в Институте изучения войны, министерство обороны России 13 и 14 ноября усилило заявления о своих якобы "территориальных достижениях" в Донецкой области.
- Это сделали для того чтобы подчеркнуть, что российские войска активизируются именно на этом направлении. Таким образом Кремль пытается показать хоть какие успехи в войне .