Пресссекретарь Путина сообщил российским СМИ, что Херсон по-прежнему остается "столицей области в составе России". По словам Пескова, никаких решений о переносе "центра" оккупированного Юга не принимали.

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Почему россияне целятся на Геническ

В министерстве обороны Великобритании отметили, что, вероятно, все российские командиры ненадолго засядут в Геническе и будут оттуда руководить подразделениями, пока их не выгонит украинская армия.

Разведчики сообщают, что у города есть хорошие возможности для координации действий против потенциальных украинских угроз как из Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке.

Кроме того, от Геническа недалеко до Крыма можно оперативно переправлять подкрепление с полуострова. Также "временная столица", к сожалению, пока вне зоны досягаемости украинских артиллерийских систем. В другом расположении, ВСУ могли бы наносить значительные повреждения российским полевым командным пунктам.

Какая ситуация в Херсонской области: основные моменты

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