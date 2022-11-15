Прессекретар Путіна повідомив російським ЗМІ, що Херсон досі залишається "столицею області у складі Росії". За словами Пєскова, ніяких рішень про перенесення "центру" окупованого Півдня не приймали, пише 24 канал.

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Чому росіяни ціляться на Генічеськ

У міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що ймовірно, всі російські командири ненадовго засядуть в Генічеську та будуть звідти керувати підрозділами, допоки їх не вижене українська армія.

Розвідники повідомляють, що місто має хороші можливості для координації дій проти потенційних українських загроз як з Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході.

Окрім того, від Генічеська недалеко до Криму – можна оперативно переправляти підкріплення з півострова. Також "тимчасова столиця", на жаль, поки поза зоною досяжності українських артилерійських систем. За іншого розташування, ЗСУ могли б завдавати значних ушкоджень російським польовим командним пунктам.

Зауважте! Генічеськ розташований на узбережжі Азовського моря недалеко від в'їзду до Криму через Чонгар. Тобто на максимальній відстані від району дії української артилерії.

Яка ситуація на Херсонщині: основні моменти

11 листопада українських військових помітили на околицях Херсона. У цей день ЗСУ зайшли до міста, де на них вже чекали щасливі херсонці.

12 листопада аналітики ISW заявили, що на правому березі Дніпра досі залишаються російські військові. Вони переодяглися в цивільне й ховаються від ЗСУ. Таким чином, окупанти намагаються втекти.

Президент Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений Херсон. Лише 11 листопада в місто зайшли українські військові.

Цього ж дня Збройні Сили України разом з президентом Володимиром Зеленським підняли прапор України. Тепер місто офіційно звільнено від російських окупантів.

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