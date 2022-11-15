Прессекретар Путіна повідомив російським ЗМІ, що Херсон досі залишається "столицею області у складі Росії". За словами Пєскова, ніяких рішень про перенесення "центру" окупованого Півдня не приймали, пише 24 канал.
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Чому росіяни ціляться на Генічеськ
У міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що ймовірно, всі російські командири ненадовго засядуть в Генічеську та будуть звідти керувати підрозділами, допоки їх не вижене українська армія.
Розвідники повідомляють, що місто має хороші можливості для координації дій проти потенційних українських загроз як з Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході.
Окрім того, від Генічеська недалеко до Криму – можна оперативно переправляти підкріплення з півострова. Також "тимчасова столиця", на жаль, поки поза зоною досяжності українських артилерійських систем. За іншого розташування, ЗСУ могли б завдавати значних ушкоджень російським польовим командним пунктам.
Яка ситуація на Херсонщині: основні моменти
- 11 листопада українських військових помітили на околицях Херсона. У цей день ЗСУ зайшли до міста, де на них вже чекали щасливі херсонці.
- 12 листопада аналітики ISW заявили, що на правому березі Дніпра досі залишаються російські військові. Вони переодяглися в цивільне й ховаються від ЗСУ. Таким чином, окупанти намагаються втекти.
- Президент Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений Херсон. Лише 11 листопада в місто зайшли українські військові.
- Цього ж дня Збройні Сили України разом з президентом Володимиром Зеленським підняли прапор України. Тепер місто офіційно звільнено від російських окупантів.
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