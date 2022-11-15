Прессекретар Путіна повідомив російським ЗМІ, що Херсон досі залишається "столицею області у складі Росії". За словами Пєскова, ніяких рішень про перенесення "центру" окупованого Півдня не приймали, пише 24 канал.

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Чому росіяни ціляться на Генічеськ

У міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що ймовірно, всі російські командири ненадовго засядуть в Генічеську та будуть звідти керувати підрозділами, допоки їх не вижене українська армія.

Розвідники повідомляють, що місто має хороші можливості для координації дій проти потенційних українських загроз як з Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході.

Окрім того, від Генічеська недалеко до Криму – можна оперативно переправляти підкріплення з півострова. Також "тимчасова столиця", на жаль, поки поза зоною досяжності українських артилерійських систем. За іншого розташування, ЗСУ могли б завдавати значних ушкоджень російським польовим командним пунктам.

Яка ситуація на Херсонщині: основні моменти

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