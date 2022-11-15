Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман . Но, по его мнению, исчезновение Путина пока не является катастрофической ситуацией для россиян. Они в большинстве своем поддерживают Путина и войну, которую он начал в Украине.

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Путин ждет

По словам Шейтельмана, даже большинство россиян ушли на фронт, когда их мобилизовали. А меньшинство людей – тех, кто способен думать, сбежали.

Путин скрылся, и где он сейчас – мы не знаем. Он не разговаривает даже со своим пресс-секретарем. Потому что Песков очевидно не понимает, что отвечать на вопросы журналистов,

– считает политтехнолог.

Он отметил, что Путин имеет право на любой ход. Например, закрыться в собственном кабинете и сказать, что не будет ни с кем разговаривать. Пока что такое право имеет и его за это не свергли.

"Путин так себя ведет, потому что не знает, что сказать российской элите, своему окружению, Кремлю. Он ожидает дальнейшего развития ситуации", – говорит эксперт.

Михаил Шейтельман отметил, что глава Кремля может ожидать, вдруг Пригожин возьмет Бахмут или на международной арене что-нибудь произойдет, и он сможет что-то сказать элитам.

"Он рассчитывал на победу Трампа и трампистов (на выборах в Сенат – 24 канал), но они проиграли. Херсон из-за этого пришлось отдать. У Путина пока нет следующего хода и потому он скрывается", – подчеркнул политолог.

Пригожин перекупил пропагандистов

Шейтельман отметил, что в это время, когда Путин получает одно за другим поражение, набирает силу и вес его "повар" – Пригожин. Он одержал победу над остальной кремлевской элитой. Об этом свидетельствует поддержка со стороны российских пропагандистов – Соловьева и Симоньяна.

Пригожин дает им деньги и четкие инструкции, что говорить. Сейчас он перекупил их, затем переманит на свою сторону остальных российских пропагандистов,

– говорит политтехнолог.

Он продолжает, что таким же образом Пригожин, имея деньги и четкие инструкции, перекупает мелких чиновников внутри Кремля. Путин ведь спрятался и никто не знает, что делать.

"Не будет странным, если завтра Пригожин перекупит Пескова, и тот начнет его восхвалять. Или Лаврова. Я не удивлюсь. Пока "повар Путина" двигается вперед и ничто его не остановит. Посмотрим, если он врежется у Патрушева. Ведь тот очень большая сила", – подчеркнул Шейтельман.

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