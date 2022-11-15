Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Але, на його думку, зникнення Путіна не є поки що катастрофічною ситуацією для росіян. Вони здебільшого підтримують Путіна і війну, яку він розпочав в Україні.

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Путін очікує

За словами Шейтельмана, навіть більшість росіян пішли на фронт, коли їх мобілізували. А меншість людей – тих, що спроможні думати, втекли.

Путін сховався, і де він зараз – ми не знаємо. Він не розмовляє навіть зі своїм прессекретарем. Тому що Пєсков очевидно не розуміє, що відповідати на питання журналістів,

– вважає політтехнолог.

Він зазначив, що Путін має право на будь-який хід. Наприклад, закритися у власному кабінеті та сказати, що не буде ні з ким розмовляти. Поки що він таке право має і його за це не повалили.

"Путін так себе поводить, тому що не знає, що сказати російській еліті, своєму оточенню, Кремлю. Він очікує подальшого розвитку ситуації", – мовить експерт.

Михайло Шейтельман зауважив, що очільник Кремля може очікувати, раптом Пригожин візьме Бахмут чи на міжнародній арені щось відбудеться, і він зможе щось сказати елітам.

"Він розраховував на перемогу Трампа і трампистів (на виборах у Сенат – 24 канал), але вони програли. Херсон через це довелось віддати. У Путіна поки немає наступного ходу і тому він ховається", – наголосив політолог.

Пригожин перекупив пропагандистів

Шейтельман зазначив, що в цей час, коли Путін отримує одну за іншою поразки, набирає силу і вагу його "кухар" – Пригожин. Він здобув перемогу над рештою кремлівської еліти. Про це свідчить підтримка зі сторони російських пропагандистів – Соловьйова та Сімоньян.

Пригожин дає їм гроші та чіткі інструкції, що говорити. Зараз він перекупив їх, потім переманить на свою сторону решту російських пропагандистів,

– мовить політтехнолог.

Він продовжує, що таким же чином Пригожин, маючи гроші та чіткі інструкції, перекуповує дрібних чиновників всередині Кремля. Адже Путін сховався і ніхто не знає, що робити.

"Не буде дивним, якщо завтра Пригожин перекупить Пєскова, і той почне його вихваляти. Або Лаврова. Я не здивуюсь. Поки що "кухар Путіна" рухається вперед і ніщо його не зупинить. Подивимось, якщо він вріжеться у Патрушева. Адже той – дуже велика сила", – наголосив Шейтельман.

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