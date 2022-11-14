Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він продовжив, що саме такої тактики Путін дотримується з першого дня його свого президентства. Ось і зараз, коли відбулись події, що зруйнують його режим, він сховався.

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У Путіна немає народної підтримки

Це говорить про те, що йому нема що сказати. Про те, що ця ситуація його особисто дуже сильно компрометує і зачіпає. Тому він в черговий раз вирішив сховатися і почекати, коли хвиля схлине,

– зазначив Гудков.

За словами опозиціонера, пересічні росіяни по-різному реагують на зникнення Путіна.

"Хтось зловтішається, хтось – засмучений, а комусь все "по фігу". І таких – більшість. Російський народ може жити бе Путіна. Тільки він про це не знає", – наголосив співрозмовник.

Гудков вважає, що очільника Кремля вже не хвилює, про що говорять росіяни. Він розуміє, що спілкування з ними вже закінчилось. Жодної народної підтримки в нього вже не буде. Рейтинг його безнадійно падає.

Протести будуть придушені

Саме тому почалася війна – Путіну потрібно було зробити хоч щось, щоб підняти свій рейтинг, а ще краще задерти на таку вершину, як це було після так званого "кримського консенсусу",

– зазначив експерт.

Гудков наголосив, що Путіна не цікавить народ. У нього є Росгвардія, поліція та ФСБ: ті, хто його підтримують, потерплять, а ті, хто вийдуть на вулиці, їх протест буде придушено.

Рейтинг Путіна безнадійно падає: дивіться відео

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