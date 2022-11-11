Про це повідомляють у російських ЗМІ. Протестувальниця виявилася членкинею Націонал-більшовицької партії Росії.

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"Це кров російських людей": активістка перерізала собі руку при спробі затримання

Поодинокий протест влаштувала активістка НБП у Пермі. Дівчина вийшла у центр міста з плакатом, де було написано: "Здали Херсон, здадуть і Москву".

Окрім цього, на ньому було зображено міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який був в образі клоуна. Також на плакаті розмістився заклик: "Гугли ст. 280.1 КК РФ", – стаття, де мовиться про заклики до порушення цілісності Росії.

Коли активістку спробували затримати силовики, вона перерізала собі руку, волаючи: "Це кров російських людей". Дівчині не надали домедичну допомогу на місці, а натомість доправили до відділку поліції до прибуття лікарів.

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Росія пропонує Україні "діалог без попередніх умов"

Заступник голови російського міністерства закордонних справ Сєргєй Рябков цинічно закликав "до миру" і наголосив на важливості переговорів. Він додав, що Росія "відкрита до діалогу без попередніх умов".

Одразу після цього він вкотре згадав про "західних кураторів". За словами Рябкова, вони намагаються спонукати Київ до перемовин із Кремлем, однак Президент України Володимир Зеленський вперто відмовляється.

Зауважимо, що відчайдушні крики про переговори, почали лунати від офіційних осіб Росії одразу після потужних поразок на фронті. Зокрема Рядбов говорив про "діалог" на тлі відступу російських військ з Херсонщини.

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