Об этом сообщают в российских СМИ. Протестующая оказалась членом Национал-большевистской партии России.

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"Это кровь российских людей": активистка перерезала себе руку при попытке задержания

Одиночный протест устроила активистка НБП в Перми. Девушка вышла в центр города с плакатом, где было написано: "Сдали Херсон, сдадут и Москву".

Кроме этого, на нем был изображен министр обороны России Сергей Шойгу, который был в образе клоуна. Также на плакате разместился призыв: "Гугли ст. 280.1 УК РФ" – статья, где говорится о призывах к нарушению целостности России.

Когда активистку попытались задержать силовики, она перерезала себе руку, взывая: "Это кровь российских людей". Девушке не предоставили медицинскую помощь на месте, а вместо этого доставили в отделение полиции до прибытия врачей.

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Россия предлагает Украине "диалог без предварительных условий"

Заместитель председателя российского министерства иностранных дел Сергей Рябков цинично призвал "к миру" и отметил важность переговоров. Он добавил, что Россия "открыта к диалогу без предварительных условий".

Сразу после этого он в очередной раз вспомнил о "западных кураторах". По словам Рябкова, они пытаются побудить Киев к переговорам с Кремлем, однако Президент Украины Владимир Зеленский упорно отказывается.

Заметим, что отчаянные крики о переговорах начали звучать от официальных лиц России сразу после мощных поражений на фронте. В частности, Рябков говорил о "диалоге" на фоне отступления российских войск из Херсонской области.

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