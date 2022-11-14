Об этом 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков . Он продолжил, что именно такую тактику Путин придерживается с первого дня его президентства. Вот и сейчас, когда произошли события, разрушающие его режим, он скрылся.
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У Путина нет народной поддержки
Это говорит о том, что ему нечего сказать. О том, что эта ситуация его лично очень сильно компрометирует и затрагивает. Поэтому он в очередной раз решил скрыться и подождать, когда волна схлынет,
– отметил Гудков.
По словам оппозиционера, рядовые россияне по-разному реагируют на исчезновение Путина.
"Кто-то злорадствует, кто-то - расстроен, а кому-то все "по фигу". И таких - большинство. Российский народ может жить без Путина. Только он об этом не знает", - подчеркнул собеседник.
Гудков считает, что главу Кремля уже не волнует, о чем говорят россияне. Он понимает, что общение с ними уже кончилось. Никакой народной поддержки у него уже не будет. Рейтинг его безнадежно падает.
Протесты будут подавлены
Именно поэтому началась война – Путину нужно было сделать хоть что-то, чтобы поднять свой рейтинг, а еще лучше задрать на такую вершину, как это было после так называемого "крымского консенсуса",
– отметил эксперт.
Гудков подчеркнул, что Путина не интересует народ. У него есть Росгвардия, полиция и ФСБ: поддерживающие его пострадают, а те, кто выйдут на улицы, их протест будет подавлен.
Рейтинг Путина безнадежно падает: смотрите видео
Протесты в России: последние события
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