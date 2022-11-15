Соответствующий указ опубликовали российские СМИ, сообщает 24 канал. Он касается управляющих федеральных органов исполнительной власти и госорганов.

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Что там снова задумал диктатор

Диктатор Путин решил изменить положение о порядке прохождения военной службы и таким образом разрешить руководителям федеральных органов служить после 70 лет. Скорее всего, это связано с потерями русской армии. Или с тем, что диктатор хочет продемонстрировать, что и после 70-ти можно быть бойцом (намекая на себя, конечно).

Практически диктатор просто отменил возрастные ограничения, которые ранее существовали в русском законодательстве. То есть если до сих пор чиновники могли проходить военную службу до 70 лет, то теперь – пока хотят или могут. Так что вариант, что Путин принял такое решение после того, как ему исполнилось 70 – уже, возможно, и не шутка.

Также диктатор решил разрешить подписывать контракты военным с высоким званием по достижении предельного возраста.

Потери русских в войне

Пока диктатор придумывает новые пути пополнения армии, украинские воины продолжают уничтожать врага. По состоянию на 14 ноября наши воины ликвидировали и уничтожили:

личного состава – 81 370 человек;

танков – 2 848 единиц,

боевых бронированных машин – 5 748 единиц,

артиллерийских систем – 1 839 единиц,

РСЗО – 393 единицы,

средств ПВО – 206 единиц,

самолетов – 278 единиц,

вертолетов – 261 единица,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 509 единиц,

крылатых ракет – 399 единиц,

кораблей и катеров – 16 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 316 единиц,

специальной техники – 160 единиц.

Интересно – ситуация на фронте по состоянию на 14 ноября: смотрите видео