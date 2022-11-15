Відповідний указ опублікували російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Він стосується керівників федеральних органів виконавчої влади та держорганів.
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Що там знову задумав диктатор
Диктатор Путін вирішив змінити положення про порядок проходження військової служби і таким чином дозволити керівників федеральних органів служити після 70 років. Найімовірніше, це пов'язано з втратами російської армії. Або з тим, що диктатор хоче продемонструвати, що й після 70 можна бути бійцем (натякаючи на себе, звичайно).
Фактично диктатор просто скасував вікові обмеження, які до того існували у російському законодавстві. Тобто якщо дотепер чиновники могли проходити військову службу до 70 років, то тепер – поки хочуть чи можуть. То ж варіант, що Путін ухвалив таке рішення після того, як йому виповнилося 70 – вже, можливо, і не жарт.
Також диктатор вирішив дозволити підписувати контракти військовим з високим званням після досягнення граничного віку.
Втрати росіян у війні
Поки диктатор вигадує нові шляхи для поповнення армії, українські воїни продовжують нищити ворога. Станом на 14 листопада наші воїни ліквідували та знищили:
- особового складу 81 370 осіб;
- танків – 2848 одиниць,
- бойових броньованих машин – 5748 одиниць,
- артилерійських систем – 1839 одиниць,
- РСЗВ – 393 одиниці,
- засобів ППО – 206 одиниць,
- літаків – 278 одиниць,
- гелікоптерів – 261 одиницю,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 одиниць,
- крилатих ракети – 399 одиниць,
- кораблів та катерів – 16 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 одиниць,
- спеціальної техніки – 160 одиниць.
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