Відповідний указ опублікували російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Він стосується керівників федеральних органів виконавчої влади та держорганів.

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Що там знову задумав диктатор

Диктатор Путін вирішив змінити положення про порядок проходження військової служби і таким чином дозволити керівників федеральних органів служити після 70 років. Найімовірніше, це пов'язано з втратами російської армії. Або з тим, що диктатор хоче продемонструвати, що й після 70 можна бути бійцем (натякаючи на себе, звичайно).

Фактично диктатор просто скасував вікові обмеження, які до того існували у російському законодавстві. Тобто якщо дотепер чиновники могли проходити військову службу до 70 років, то тепер – поки хочуть чи можуть. То ж варіант, що Путін ухвалив таке рішення після того, як йому виповнилося 70 – вже, можливо, і не жарт.

Також диктатор вирішив дозволити підписувати контракти військовим з високим званням після досягнення граничного віку.

Втрати росіян у війні

Поки диктатор вигадує нові шляхи для поповнення армії, українські воїни продовжують нищити ворога. Станом на 14 листопада наші воїни ліквідували та знищили:

особового складу 81 370 осіб;

танків – 2848 одиниць,

бойових броньованих машин – 5748 одиниць,

артилерійських систем – 1839 одиниць,

РСЗВ – 393 одиниці,

засобів ППО – 206 одиниць,

літаків – 278 одиниць,

гелікоптерів – 261 одиницю,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 одиниць,

крилатих ракети – 399 одиниць,

кораблів та катерів – 16 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 одиниць,

спеціальної техніки – 160 одиниць.

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