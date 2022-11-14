Таку думку 24 каналу висловила волонтерка та журналістка з Росії Вікторія Івлєва. Раніше повідомлялось про те, що з прогнозу погоди на НТВ зник Херсон.

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Настрій росіян

Івлєва розповіла, що настрій у росіян нині як у тоталітарної секти чи наркоманів. Вилікувати їх можна лише одним способом – вимкнути телевізор. Через час люди почнуть оговтуватись і приходити до тями.

Експерименту такого масштабу в історії планети ще не було. Був фашистський режим у Німеччині з Геббельсом, але тут розмах більший, та й цивілізація вийшла на інший рівень, тож технологічно більше способів можна використати. З іншого боку, можна сказати, що в людей є можливість дізнаватись правду, але вони не вірять навіть так і на "біле" називають "чорне",

– зазначила волонтерка з Росії.

Російська пропаганда

Російська пропаганда, обговорюючи втрату Херсона, сказала, що у всьому винен Сердюков, міністр оборони Росії в 2012 році. Журналістка з Росії іронічно прокоментувала це словами, що Сердюков виявився справжнім мерзотником, бо заклав міну сповільненої дії. Узагалі, мабуть, його справжнім прізвищем є Сердюк, тож, він ще й бандерівець.

"Ми з вами сміємось, бо все розуміємо. З одного боку жахлива війна, а з іншого – люди в повному неадекваті. Верзуть казна-що", – зауважила Івлєва.

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Заклики бомбити Вашингтон

За її словами, учасники руху в Москві, які закликали бомбити Вашингтон – це представники "народно-визвольного руху". Вони відомі як провокатори на мітингах. Зрозуміло, що на це їм хтось дає гроші.

Якщо їм дозволяють з такою блювотою ходити по Москві, це не просто так. Волосся не впаде в Росії без відома влади,

– наголосила волонтерка з Росії.

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