Путин не желает умирать. Он даже во время встреч сидит за длинным столом, потому что боится заболеть коронавирусом и т.д. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении". 24 канал.

Читайте также Если Путин неожиданно умрет, то война закончится, – Зеленский

Путин хорошо понимает последствия

Зеленский вспомнил, что видел Путина. Он слишком любит эту жизнь. Поэтому на применение "ядерца", скорее всего, не пойдет.

Он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие,

- сказал Зеленский.

Президент добавил, Путин понимает, если применит ядерное оружие, другие государства могут предпринять по отношению к личному ему "определенные шаги". В то же время, Зеленский отметил, что оккупация Запорожской атомной электростанции – это уже серьезная ядерная угроза, которая может спровоцировать опасные последствия.

Ядерные угрозы Путина