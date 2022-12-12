Путин не желает умирать. Он даже во время встреч сидит за длинным столом, потому что боится заболеть коронавирусом и т.д. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении". 24 канал.
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Путин хорошо понимает последствия
Зеленский вспомнил, что видел Путина. Он слишком любит эту жизнь. Поэтому на применение "ядерца", скорее всего, не пойдет.
Он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие,
- сказал Зеленский.
Президент добавил, Путин понимает, если применит ядерное оружие, другие государства могут предпринять по отношению к личному ему "определенные шаги". В то же время, Зеленский отметил, что оккупация Запорожской атомной электростанции – это уже серьезная ядерная угроза, которая может спровоцировать опасные последствия.
Ядерные угрозы Путина
- Кремлевский диктатор регулярно разбрасывается ядерными угрозами. Раньше он говорил, мол, Россия в случае опасности пойдет на какие-либо средства обороны и это, мол, "не блеф".
- Недавно Путин выдал заявление, что в Кремле размышляют над тем, чтобы официально добавить в военную доктрину пункт о превентивном ядерном ударе по противнику для "разоружения".
- Перед тем диктатор говорил, что "угроза ядерной войны возросла".