Путін не хоче вмирати. Він навіть під час зустрічей сидить за довгим столом, бо боїться захворіти на коронавірус тощо. Про це заявив президент Володимир Зеленський у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення", передає 24 канал.
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Путін добре розуміє наслідки
Зеленський пригадав, що бачив Путіна. Він занадто любить це життя. Тому на застосування "ядерки", скоріше за все, не піде.
Він боїться смерті й любить життя. Я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю,
— сказав Зеленський.
Президент додав, Путін розуміє, якщо застосує ядерну зброю, інші держави можуть зробити стосовно особисто нього "певні кроки". Водночас Зеленський зауважив, що окупація Запорізької атомної електростанції – це вже серйозна ядерна загроза, яка може спровокувати небезпечні наслідки.
Ядерні погрози Путіна
- Кремлівський диктатор регулярно розкидається ядерними погрозами. Раніше він говорив, мовляв, Росія в разі небезпеки піде на будь-які засоби оборони і це, мовляв, "не блеф".
- Нещодавно Путін видав заяву, що в Кремлі розмірковують над тим, аби офіційно додати у військову доктрину пункт про превентивний ядерний удар по противнику для "роззброєння".
- Перед тим диктатор говорив, нібито "загроза ядерної війни зросла".