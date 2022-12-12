Путін не хоче вмирати. Він навіть під час зустрічей сидить за довгим столом, бо боїться захворіти на коронавірус тощо. Про це заявив президент Володимир Зеленський у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення", передає 24 канал.

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Путін добре розуміє наслідки

Зеленський пригадав, що бачив Путіна. Він занадто любить це життя. Тому на застосування "ядерки", скоріше за все, не піде.

Він боїться смерті й любить життя. Я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю,

— сказав Зеленський.

Президент додав, Путін розуміє, якщо застосує ядерну зброю, інші держави можуть зробити стосовно особисто нього "певні кроки". Водночас Зеленський зауважив, що окупація Запорізької атомної електростанції – це вже серйозна ядерна загроза, яка може спровокувати небезпечні наслідки.

Ядерні погрози Путіна