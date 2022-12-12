Реакцию телеведущего можно увидеть в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", передает 24 канал. Дэвид Леттерман был озадачен.

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Как отреагировал Леттерман на сирену

Когда начала раздаваться сирена, Дэвид Леттерман спросил Владимира Зеленского, что нужно делать, на что тот ответил: "Ничего", ведь запись интервью проходила в метрополитене, который служит укрытием.

Президент пояснил, что сирена – это напоминание каждому о том, что война продолжается, наши люди до сих пор погибают. Владимир Зеленский констатировал, что, к сожалению, война стала нашей привычкой, поэтому и сигналы сирены тоже привычны. Однако их не нужно игнорировать, потому что война продолжается.

Реакция Леттермана на сирену: смотрите видео

В комментариях пользователи сети решили поправить президента и отметить, что во время тревоги нельзя ничего не делать, а нужно донатить на ВСУ.

"Если ты во время воздушной тревоги в метро, то что делать? Нечего! Ждать пока закончится!", – пишет пользователь Елена.

"В смысле насинг, донатить кто будет?" – пишет пользователь breaking sad.

"Да что ты тут сделаешь, мужчина?"

Что Зеленский сказал в интервью Латтерману

Во время интервью Дэвиду Леттерману Владимир Зеленский подчеркнул, что завершением войны можно считать не только прекращение боевых действий, но и деоккупацию всех территорий, захваченных Россией и выход наших войск на международно признанные границы Украины.

Глава государства также оценил вероятность применения Россией ядерного оружия. По словам президента, Путин очень боится смерти. Поэтому маловероятно, что диктатор решится на применение ядерного оружия, что будет иметь катастрофические последствия для России.