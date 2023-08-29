Именно о 5 основных причинах, почему проведение выборов невозможно, рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк – передает 24 Канал. Все проблемы объединяет одна причина – агрессия России против Украины.
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Возможны ли выборы в 2023 году
Первая проблема, которая мешает провести выборы предполагает то, что в Украине действует военное положение. Подоляк заявил, что тяжело провести выборы в зоне боевых действий. Кроме того, для обеспечения прозрачности наблюдатели должны сидеть в окопах.
Второй проблемой Подоляк называет непрерывные российские атаки. Никто не может обеспечить безопасность избирателям и утверждать, что оккупанты не начнут провокации в день выборов.
Третья проблема заключается в агитационной кампании – во время войны кандидаты не могут качественно подготовиться к выборам.
Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди вправе выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить,
– убеждает Подоляк.
Четвертая проблема предусматривает то, что многие украинцы временно перемещены. По словам Подоляка, их государство насчитывает 14 миллионов человек. Это касается как беженцев за границей, так и лиц, вынужденных переехать в пределах страны. Советник убежден, что невозможно провести в столь короткие сроки перерегистрацию избирателей.
Пятая проблема – это финансовая составляющая, цена проведения голосования. В частности, это касается и обеспечения безопасности избирателям.
Что говорили другие представители власти
- Парламентские выборы в Украине должны состояться 29 октября 2023 года. Ранее Владимир Зеленский утверждал, что если осенью не будет военного положения, то в 2023 году парламентские выборы состоятся. Президент подчеркивал, что во время военного положения голосования невозможны.
- Недавно Владимир Зеленский предложил США и ЕС несколько условий проведения выборов в Украине. Президент подчеркнул, что Украине нужна финансовая поддержка, а международные наблюдатели должны находиться и в окопах – чтобы выборы были легитимными.
- Руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк убеждена, что сейчас дискуссия о проведении выборов неуместна. Многие украинцы не смогут проголосовать – часть воюет, а часть – беженцы. Кроме этого, голосование будет нести за собой риски.