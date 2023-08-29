Именно о 5 основных причинах, почему проведение выборов невозможно, рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк – передает 24 Канал. Все проблемы объединяет одна причина – агрессия России против Украины.

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Возможны ли выборы в 2023 году

Первая проблема, которая мешает провести выборы предполагает то, что в Украине действует военное положение. Подоляк заявил, что тяжело провести выборы в зоне боевых действий. Кроме того, для обеспечения прозрачности наблюдатели должны сидеть в окопах.

Второй проблемой Подоляк называет непрерывные российские атаки. Никто не может обеспечить безопасность избирателям и утверждать, что оккупанты не начнут провокации в день выборов.

Третья проблема заключается в агитационной кампании – во время войны кандидаты не могут качественно подготовиться к выборам.

Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди вправе выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить,

– убеждает Подоляк.

Четвертая проблема предусматривает то, что многие украинцы временно перемещены. По словам Подоляка, их государство насчитывает 14 миллионов человек. Это касается как беженцев за границей, так и лиц, вынужденных переехать в пределах страны. Советник убежден, что невозможно провести в столь короткие сроки перерегистрацию избирателей.

Пятая проблема – это финансовая составляющая, цена проведения голосования. В частности, это касается и обеспечения безопасности избирателям.

Что говорили другие представители власти