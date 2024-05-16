Одна из тем, которую разгоняют захватчики, – якобы нелегитимность Зеленского. Это не новая "фишка", ранее о подобных действиях врага предупреждали в ГУР. Но эти нарративы могут повлиять на Запад.

Важно Майдан-3, ИПСО 1917 года и легитимность Зеленского: как Россия будет расшатывать Украину в 2024 году

Какие темы "качают" оккупанты в инфопространстве

Россия активизировала свои дезинформационные усилия, чтобы дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и поднять вопрос о его легитимности в последние месяцы, отмечают американские разведывательные службы,

– говорится в сообщении.

Высокопоставленный чиновник в администрации Байдена заявил, что Россия усилила свою дезинформационную кампанию против Зеленского. Для этого использовали факт, что Украина отложила президентские выборы, запланированные на весну этого года. Это должно было разжечь критику в отношении Зеленского.

Второй темой, которую россияне использовали для своей кампании, является выход Украины из Авдеевки.

Дезинформация может больше повлиять на Запад, чем на Украину

В США больше обеспокоены тем, что эта кампания повлияет на другие страны, чем тем, что фейки подорвут доверие украинцев к Зеленскому. Поэтому американцы информируют союзников и партнеров об опасности.

"Мы хотим убедиться, что этот тип российской дезинформации не приживется в других странах, которые, возможно, не осознают, что Украина не может проводить выборы, поскольку находится в военном положении", – объяснили чиновники.

Дезинформационная кампания против Украины

Андрей Юсов в ноябре прошлого года говорил, что Россия будет играть на конфликтах внутри Украины. Например, усиливать внутренние разногласия, используя традиционные пропагандистские нарративы.

Этим занимается Сергей Кириенко из путинской администрации – именно он курирует запуск ИПСО. Его, кстати, переназначили. Очевидно, Путин доволен его работой.

Своими ИПСО россияне надеются расколоть наше общество, деморализовать его и уничтожить нашу мотивацию к сопротивлению. Мол, если заставить украинцев разбираться во внутренних противоречиях, то внимание к внешней агрессии якобы рассеется. Но это не так.