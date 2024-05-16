Одна з тем, яку розганяють загарбники, – нібито нелегітимність Зеленського. Це не нова "фішка", раніше про подібні дії ворога попереджали в ГУР. Але ці наративи можуть вплинути на Захід.

Важливо Майдан-3, ІПСО 1917 року та легітимність Зеленського: як Росія розхитуватиме Україну у 2024

Які теми "качають" окупанти в інфопросторі

Росія активізувала свої дезінформаційні зусилля, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського та порушити питання щодо його легітимності в останні місяці, відзначають американські розвідувальні служби,

– ідеться в повідомленні.

Високопоставлений чиновник в адміністрації Байдена заявив, що Росія посилила свою дезінформаційну кампанію проти Зеленського. Для цього використали факт, що Україна відклала президентські вибори, заплановані на весну цього року. Це мало розпалити критику щодо Зеленського.

Другою темою, яку росіяни використали для своєї кампанії, є вихід України з Авдіївки.

Дезінформація може більше вплинути на Захід, ніж на Україну

У США більше стурбовані тим, що ця кампанія вплине на інші країни, аніж тим, що фейки підірвуть довіру українців до Зеленського. Тож американці інформують союзників і партнерів про небезпеку.

"Ми хочемо переконатися, що цей тип російської дезінформації не приживеться в інших країнах, які, можливо, не усвідомлюють, що Україна не може проводити вибори, бо перебуває у воєнному стані", – пояснили чиновники.

Дезінформаційна кампанія проти України

Андрій Юсов у листопаді минулого року говорив, що Росія буде грати на конфліктах всередині України. Наприклад, посилювати внутрішні розбіжності, використовуючи традиційні пропагандистські наративи.

Цим займається Сєрґєй Кірієнко з путінської адміністрації – саме він курує запуск ІПСО. Його, до речі, перепризначили. Вочевидь, Путін задоволений його роботою.

Своїми ІПСО росіяни сподіваються розколоти наше суспільство, деморалізувати його та знищити нашу мотивацію до опору. Мовляв, якщо змусити українців розбиратися у внутрішніх суперечностях, то увага до зовнішньої агресії ніби розсіється. Та це не так.