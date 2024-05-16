Флешмоб запустили після інциденту з Антоніною Токмаковою в Одесі. Дівчина стверджувала, що її милицею побив працівник ТЦК. Свій пост в інстаграмі вона назвала "Мене побив чоловік у військовій формі". На противагу цьому з'явилися дописи під назвою "Мене захищають люди у військовій формі".
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"Мене побили люди в формі" vs "Мене захищають люди в формі"
Останнім часом серед частини українців поширився тренд на "ухилянтство". Дедалі більше роликів, як працівників ТЦК принижують, цькують тощо. Часто на відео "відбивають" когось від "людей у формі". Тож користувачі обіграли цю фразу, створивши свої версії того, що роблять "люди в формі".
"Мені записують відео та голосові з пекла люди у військовій формі", – так жорстко та правдиво звучить фраза одного з користувачів. У коментарях сказано, що можна безкінечно перелічувати, що роблять люди в формі, аж поки "не закінчиться твітер".
Допис флешмобу "Мене захищають люди у військовій формі" / Скриншот 24 Каналу
У соцмережі Х дуже багато дописів, де сказано: люди у формі захищають, рятують, позичають гроші, підтримують.
"Над домом летів "Кинджал", і невідомий у формі ЗСУ збив цю ракету і врятував мене і ще десятки людей", – пише користувачка.
Флешмоб "Мене захищають люди у військовій формі" / Скриншоти 24 Каналу
"Мене любила людина в формі"
Окремо хочеться сказати про пости, де партнери та партнерки, доньки та сини, посестри та побратими згадують загиблих військових. Їх дуже боляче читати, ось лише декілька з них:
- "Я поховала свою людину в військовій формі за місяць до нашого весілля";
- "Людина у військовій формі загинула під Новий рік. 21-річна людина у військовій формі";
- "Людина у військовій формі вчилась зі мною в школі після евакуації з Донецьку. Інша людина у військовій формі навчалася в моєму університеті і загинула геройкою під Бахмутом. Ще одна людина у військовій формі водила мене та однокласників в походи, а тепер захищає країну на півдні".
У мережі згадують загиблих військових і тих, хто зник безвісти / Скриншоти 24 Каналу
"Це я ношу військову форму"
Багато хто зазначив, що в кожного є своя людина в формі. А дехто писав: людина в формі – це я.
"Я досі людина в формі", пише користувачка / Скриншот 24 Каналу