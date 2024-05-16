Флешмоб запустили після інциденту з Антоніною Токмаковою в Одесі. Дівчина стверджувала, що її милицею побив працівник ТЦК. Свій пост в інстаграмі вона назвала "Мене побив чоловік у військовій формі". На противагу цьому з'явилися дописи під назвою "Мене захищають люди у військовій формі".

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"Мене побили люди в формі" vs "Мене захищають люди в формі"

Останнім часом серед частини українців поширився тренд на "ухилянтство". Дедалі більше роликів, як працівників ТЦК принижують, цькують тощо. Часто на відео "відбивають" когось від "людей у формі". Тож користувачі обіграли цю фразу, створивши свої версії того, що роблять "люди в формі".

"Мені записують відео та голосові з пекла люди у військовій формі", – так жорстко та правдиво звучить фраза одного з користувачів. У коментарях сказано, що можна безкінечно перелічувати, що роблять люди в формі, аж поки "не закінчиться твітер".



Допис флешмобу "Мене захищають люди у військовій формі" / Скриншот 24 Каналу

У соцмережі Х дуже багато дописів, де сказано: люди у формі захищають, рятують, позичають гроші, підтримують.

"Над домом летів "Кинджал", і невідомий у формі ЗСУ збив цю ракету і врятував мене і ще десятки людей", – пише користувачка.

Флешмоб "Мене захищають люди у військовій формі" / Скриншоти 24 Каналу

"Мене любила людина в формі"

Окремо хочеться сказати про пости, де партнери та партнерки, доньки та сини, посестри та побратими згадують загиблих військових. Їх дуже боляче читати, ось лише декілька з них:

"Я поховала свою людину в військовій формі за місяць до нашого весілля";

"Людина у військовій формі загинула під Новий рік. 21-річна людина у військовій формі";

"Людина у військовій формі вчилась зі мною в школі після евакуації з Донецьку. Інша людина у військовій формі навчалася в моєму університеті і загинула геройкою під Бахмутом. Ще одна людина у військовій формі водила мене та однокласників в походи, а тепер захищає країну на півдні".

У мережі згадують загиблих військових і тих, хто зник безвісти / Скриншоти 24 Каналу

"Це я ношу військову форму"

Багато хто зазначив, що в кожного є своя людина в формі. А дехто писав: людина в формі – це я.



"Я досі людина в формі", пише користувачка / Скриншот 24 Каналу

Зверніть увагу! Розганяти тему з побиттями та іншими зловживаннями ТЦК вигідно росіянам. Звісно, зловживання є. Та не можна казати, що геть усі військові такі. До того ж серед працівників ТЦК багато тих, хто дістав поранення на фронті та почав працювати на тиловій посаді.