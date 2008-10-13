Ринок соків
1085
“Coca-Cola“ має намір купити компанію “Ерлан“ - виробника соків “Біола“.
Про це повідомляє видання “Дєло“. За словами учасників ринку, сума угоди може сягнути 300 млн. дол. Наразі “Coca-Cola“ має незначну частку на нашому ринку соків і представлена лише двома торговими марками – “Добрий“ та “Rich“, які виробляються у Росії. Покупка ж вітчизняного гравця автоматично виведе компанію в лідери українського ринку. Як ми вже повідомляли, минулого року американці вже вели переговори щодо купівля компанії “Сандора“, однак їх випередила “Pepsi“. До речі, у разі успішного завершення угоди щодо “Біоли“, понад 65% українського ринку соків контролюватимуть дві американські корпорації – “Pepsi“ та “Coca-Cola“, однак, на думку фахівців, така монополізація не буде критичною для інших учасників ринку. Адже наразі вітчизняний ринок соків далекий від насичення, тому на ньому з’являтимуться нові ніші та нові гравці.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі