“Coca-Cola“ має намір купити компанію “Ерлан“ - виробника соків “Біола“.

Про це повідомляє видання “Дєло“. За словами учасників ринку, сума угоди може сягнути 300 млн. дол. Наразі “Coca-Cola“ має незначну частку на нашому ринку соків і представлена лише двома торговими марками – “Добрий“ та “Rich“, які виробляються у Росії. Покупка ж вітчизняного гравця автоматично виведе компанію в лідери українського ринку. Як ми вже повідомляли, минулого року американці вже вели переговори щодо купівля компанії “Сандора“, однак їх випередила “Pepsi“. До речі, у разі успішного завершення угоди щодо “Біоли“, понад 65% українського ринку соків контролюватимуть дві американські корпорації – “Pepsi“ та “Coca-Cola“, однак, на думку фахівців, така монополізація не буде критичною для інших учасників ринку. Адже наразі вітчизняний ринок соків далекий від насичення, тому на ньому з’являтимуться нові ніші та нові гравці.