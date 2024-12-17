Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей 17 декабря, которые цитирует Интерфакс-Украина.

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Зеленский хочет открыть все переговорные кластеры с ЕС

Владимир Зеленский отметил, что за время председательства Польши в Евросоюзе наше государство рассчитывает открыть по меньшей мере два переговорных кластера о вступлении. Всего же есть шесть кластеров.

Если честно, то у нас есть амбициозная цель, очень амбициозная – открыть в следующем году все кластеры,

– заявил президент.

Он также подчеркнул, что для этого нужна активная работа Верховной Рады "без предвыборных разговоров".

Справка! Процедура вступления в ЕС предусматривает 35 переговорных разделов. Сначала Еврокомиссия осуществляет официальный скрининг украинского законодательства на соответствие праву ЕС. Из 35 разделов 33 объединены в шесть тематических кластеров, тогда как разделы 34 "Институты" и 35 "Другие вопросы" рассматриваются отдельно, вне кластеров.

Стефанишина раскрыла план переговоров с ЕС на 2025 год

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министер юстиции Ольга Стефанишина во время онлайн-выступления на Конгрессе местных и региональных властей отметила, что Украина вместе с польским и датским председательства в Совете ЕС составила план открытия переговорных разделов по вступлению в ЕС на первое и второе полугодие 2025 года.

По словам вице-премьера, наше государство вместе с партнерами достаточно положительно движется в вопросе переговоров о членстве Украины в ЕС.

Стефанишина добавила, что Украина вместе с польской стороной и новым еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос спланировала, как можно открыть первые 15 переговорных разделов, касающихся верховенства права, уже в первом полугодии 2025 года.

Это абсолютно возможно. Украина движется динамично, у нас положительная оценка по результатам отчета о расширении, у нас есть договоренности относительно наших обязательств, которые мы должны выполнить, и всех предпосылок для открытия второго кластера,

– сказала вице-премьер.

Тем не менее Стефанишина признала сложности, связанные с переговорами о членстве Украины в ЕС. Она подчеркнула, что процесс требует обсуждения со всеми 27 странами-членами ЕС относительно открытия каждого переговорного блока.

В то же время она выразила оптимизм, отметив, что отношения с Европейским Союзом значительно укрепились, и есть четкое понимание, что "решение о членстве Украины в ЕС уже принято, и мы продвигаемся максимально динамично".

Стефанишина также отметила, что основные решения в ЕС приходятся на апрель и связаны с выборами президента Польши, которые должны состояться весной 2025 года. Однако она выразила уверенность, что страны ЕС, и Брюссель осознают, что есть конкретный план действий, который позволит "избежать влияния этих процессов на важные стратегические решения для Украины".