Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України на засіданні Всеукраїнського конгресу місцевих та регіональних влад 17 грудня, які цитує Інтерфакс-Україна.

До теми Зеленський планує обговорити в Брюсселі, як негайно посилити Україну

Зеленський хоче відкрити всі переговорні кластери з ЄС

Володимир Зеленський зазначив, що за час головування Польщі в Євросоюзі наша держава розраховує відкрити щонайменше два переговорні кластери про вступ. Всього ж є шість кластерів.

Якщо чесно, то в нас є амбітна мета, дуже амбітна – відкрити наступного року всі кластери,

– заявив президент.

Він також підкреслив, що для цього потрібна активна робота Верховної Ради "без передвиборчих розмов".

Довідка! Процедура вступу до ЄС передбачає 35 переговорних розділів. Спершу Єврокомісія здійснює офіційний скринінг українського законодавства на відповідність праву ЄС. Із 35 розділів 33 об'єднано у шість тематичних кластерів, тоді як розділи 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядаються окремо, поза кластерами.

Стефанішина розкрила план переговорів з ЄС на 2025 рік

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час онлайн-виступу на Конгресі місцевих і регіональних влад зазначила, що Україна разом з польським та данським головування у Раді ЄС склала план відкриття переговорних розділів щодо вступу до ЄС на перше і друге півріччя 2025 року.

За словами віцепрем'єрки, наша держава разом з партнерами достатньо позитивно рухається в питанні переговорів щодо членства України в ЄС.

Стефанішина додала, що Україна разом з польською стороною і новою єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос спланувала, як можна відкрити перші 15 переговорних розділів, що стосуються верховенства права, вже у першому півріччі 2025 року.

Це абсолютно можливо. Україна рухається динамічно, у нас позитивна оцінка за результатами звіту про розширення, у нас є домовленості щодо наших зобов'язань, які ми маємо виконати, і всіх передумов для відкриття другого кластеру,

– сказала віцепрем'єрка.

З усім тим Стефанішина визнала складнощі, пов'язані з переговорами щодо членства України в ЄС. Вона підкреслила, що процес вимагає обговорення з усіма 27 країнами-членами ЄС щодо відкриття кожного переговорного блоку.

Водночас вона висловила оптимізм, зазначивши, що відносини з Європейським Союзом значно зміцнилися, і є чітке розуміння, що "рішення про членство України в ЄС вже прийнято, і ми просуваємося максимально динамічно".

Стефанішина також зауважила, що основні рішення в ЄС припадають на квітень і пов'язані з виборами президента Польщі, які мають відбутися весною 2025 року. Однак вона висловила впевненість, що країни ЄС, і Брюссель усвідомлюють, що є конкретний план дій, який дозволить "уникнути впливу цих процесів на важливі стратегічні рішення для України".