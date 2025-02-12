На пресс-конференции 12 февраля после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн в Брюсселе Гили заявил, что страны, которые были на заседании, должны обеспечить государству как можно более сильную позицию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Что заявил Гили об Украине

Министр обороны Великобритании отметил, что он всегда четко заявлял, что законное место Украины – в НАТО. Кроме этого, он также вспомнил о заявлении главы Пентагона Пита Гегсета о том, что вступление Украины в Североатлантический альянс и возвращение к границам 2014 года является нереалистичным.

По мнению Гилли, этим заявлением он подтвердил свою приверженность к дальнейшему участию в Контактной группе по вопросам обороны Украины. Глава британского Минобороны добавляет, что президент США Дональд Трамп, как и Великобритания, хочет видеть долгосрочное решение войны России с Украиной.

Это решимость работать бок о бок, но также видеть, как другие страны, особенно в Европе, усиливают поддержку Украины. И мы будем усиливать поддержку, будем делать больше для европейской безопасности, больше оборонных расходов – мы будем это делать",

– говорит Гили.

В то же время, как сообщает "Европейская правда", министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что после заявлений главы Пентагона Пита Гегсета приглашения Украины в Североатлантический альянс "не будет".

По его словам, если нет согласия важнейшего государства в НАТО, то не стоит "создавать себе надежды, что это приглашение будет, что оно как-то упадет с неба". Однако, глава польского Минобороны добавляет, что нужно делать все для того, чтобы Украина выиграла войну, а установленный мир был справедливым.