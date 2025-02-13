Про це пише 24 Канал з посиланням на AFP. Після розмови Трампа і Путіна багато хто у світі сказав, що Україну скинули з рахунків. А злочинця Путіна ніби повернули у цивілізований світ. Тож лідер США, імовірно, вирішив відреагувати на ці закиди.

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Що заявив Трамп

Він сказав, що Україна буде частиною будь-яких переговорів щодо припинення війни з Росією.

А ще хоче повернути Росію до G7. Цікаво, що під час розмови з Путіним сторони говорили про економіку. Але не відомо, чи йшлося про таке тріумфальне повернення Кремля на світову арену.