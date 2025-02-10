Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського британському мовнику ITV News. Також президент наголосив: якщо опустити руки, можна втратити все.

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Чи буде Україна протистояти США

Лідер нашої держави дав дуже чітку відповідь.

Ми не можемо бути в протистоянні зі Сполученими Штатами Америки. Це невигідно нам, країні, яка у війні. І це невигідно президенту Трампу, який є президентом сильної Америки, і йому не вигідна перемога Путіна. Якщо буде протистояння, не дай боже, позиції України і Америки – я не хочу навіть про це думати, – то від цього виграє тільки Путін. Перемога Путіна – це програш західного світу, і Європи, і Америки,

– висловився Зеленський.

За його словами, скільки житиме Путін, стільки він прагнутиме захопити інші країни. Зеленський нагадав, що колись диктатор говорив про можливий вступ до ЄС і НАТО, але змінив погляди.

"Він живе в іншому вимірі іншої Росії. Він не захотів бачити Росію демократичною країною після розпаду Радянського Союзу", – сказав гарант.

У Росії дуже багато своїх територій і надр, але Кремль хоче знищувати та вбивати. Він піде далі на Литву, Латвію, Естонію, Польщу, можливо, навіть Угорщину. Путін прагне повернути вплив Росії на світ, він сфокусований на цьому.

Я можу протистояти будь-кому, але ви не можете протистояти своєму народу. Бо вони вас обрали, і це їх волевиявлення, а я є лідером цього волевиявлення.

Зеленський пояснив, що на будь-який план, запропонований будь-ким, українці дивляться так: чи збігається він з нашою можливістю вижити. З якого б континенту його не пропонували.