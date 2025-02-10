Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час інтерв'ю для британського мовника ITV News.

До теми Трампу потрібно не просто закінчити війну, – Зеленський про план президента США

Що сказав Зеленський про витримку війни українцями

Володимир Зеленський наголосив, що альтернатива війні – це мир. Однак, за словами президента, якщо пропонувати замість альтернативи цій війні іншу, через пів року, рік, два, то чи це є альтернатива для тих людей, які сьогодні воюють, борються, живуть, працюють, навчають дітей.

Так яка у всіх нас альтернатива? Тобто так може статися, що ми всі опустимо руки, і Росія точно, в якийсь момент країни можуть деякі відвернутися, якщо побачать силу Росії, сьогодні в неї немає тієї сили. Деякі країни великі можуть відвернутися на нетривалий час для того, щоб Росія швидко захопила повністю нас,

– пояснив глава держави.

На думку українського лідера, на початку всієї довгої російської окупації наших території, починаючи з 2014 року, так точно так було. Зеленський сказав, що тоді країни "трішки відвернулись, тимчасово заплющили очі, реагували не дуже голосно", та розуміли, що "Росія швидко все зробить".

"Хтось розумів, хтось боявся, когось попросили не реагувати, і ми були серед тих країн. Наша влада так само реагувала дуже тихо, погрожувала, але тільки у себе вдома, тому що отримала сигнал від інших країн, мовляв, заспокойтеся, бо може бути вторгнення ще більше, ще ширше, може бути війна", – зазначив президент.

Він також наголосив, що Росії публічно політично пробачили захоплення Криму і частково нашого Сходу ще у 2014 році. А перед повномасштабним вторгненням, як зазначив Володимир Зеленський, він так само не міг добитися превентивних сильних ударів по Росії як санкціями, так і нарощуванням зброї.

Ми так само трішечки всі відверталися. Потім коли побачили, що ми вистояли, то нас підтримали. І ми вдячні, без них могли б бути все набагато гірше, але світ включився, це було дуже важливо,

– зазначив український лідер.

Зеленський також наголосив, що сьогодні ми всі одне одному можемо сказати ми дуже і дуже втомлені, але що це дасть. На думку президента України, може так вийти, що тоді відпочивати не буде де, адже окупанти можуть все просто забрати та зруйнувати.