Повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

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Від чого залежить перемога України у війні

За словами Каруса, три роки війни можна схарактеризувати двома головними словами: військова економіка та інновації. Він підкреслив, що Росії вдалося налагодити військову економіку, проте й Україна активно розвивається, зокрема створюючи ракети та безпілотники великої дальності.

Росія, очевидно, отримує допомогу від Китаю, Ірану та Північної Кореї: деякі системи озброєнь, боєприпаси надходять звідти. У випадку з Україною важливим є внесок західних союзників, крім того, що вони виробляють самі,

– зазначив він.

Водночас російські війська, хоч і повільно, але продовжують просуватися. На думку Каруса, однією з причин цього є те, що Захід не встиг надати Україні необхідні ресурси вчасно.

"Однак я повинен сказати, що в України все ще є можливість вийти переможницею з цього конфлікту. Росію можна перемогти. Питання тільки в тому, чи вистачить у нас послідовності та сміливості подивитися: а що буде, якщо Росія розвалиться?", – наголосив генерал.