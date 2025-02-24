Ймовірно, її втілюватимуть в життя протягом 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на уряди Данії та Естонії.

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Що відомо про підготовку української бригади

За словами прем'єрки Данії Метте Фредеріксен, Данія виділяє Україні додатково близько 2 мільярдів данських крон. Ці кошти, зокрема, підуть на амуніцію для українських солдатів та розбудову Збройних сил держави разом з країнами Північної Європи та Балтії.

Прем'єр Естонії Крістен Міхал під час візиту до Києва також повідомив, що цей проєкт передбачає військову підготовку та оснащення підрозділу всім необхідним спорядженням та боєприпасами.

Естонія тримає слово і збільшить військову допомогу для України цього року ще на чверть, закупивши додаткові 10 тисяч снарядів на 25 мільйонів євро. До цього додасться раніше обіцяна допомога від оборонпрому Естонії на 100 мільйонів євро,

– каже Міхал та зазначає, що настав час робити "більше й швидше".

Нагадаємо, що раніше про надання допомоги Україні оголосила і Швеція. Держава передасть Києву системи ППО на майже 113 мільйонів доларів.