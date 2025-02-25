Сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

Смотрите также Страны Северной Европы и Балтии подготовят и снарядят украинскую бригаду

От чего зависит победа Украины в войне

По словам Каруса, три года войны можно охарактеризовать двумя главными словами: военная экономика и инновации. Он подчеркнул, что России удалось наладить военную экономику, однако и Украина активно развивается, в частности создавая ракеты и беспилотники большой дальности.

Россия, очевидно, получает помощь от Китая, Ирана и Северной Кореи: некоторые системы вооружений, боеприпасы поступают оттуда. В случае с Украиной важен вклад западных союзников, кроме того, что они производят сами,

– отметил он.

В то же время российские войска, хоть и медленно, но продолжают продвигаться. По мнению Каруса, одной из причин этого является то, что Запад не успел предоставить Украине необходимые ресурсы вовремя.

"Однако я должен сказать, что у Украины все еще есть возможность выйти победительницей из этого конфликта. Россию можно победить. Вопрос только в том, хватит ли у нас последовательности и смелости посмотреть: а что будет, если Россия развалится?", – подчеркнул генерал.