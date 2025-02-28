Даже несмотря на эти страхи, Россия может все же сорвать переговоры, что приведет к двум возможным сценариям развития событий – негативного и позитивного. Подробнее о каждом из них рассказал 24 Каналу аналитик Совета внешней политики Украинская призма Евгений Костогрызов.

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Что предусматривают 2 возможных сценария

Аналитик считает, что Россия пока не имеет серьезного интереса к заключению соглашения, даже несмотря на экономические трудности и санкции. Страна-агрессор продолжает вести переговоры, потому что не хочет выглядеть виноватой перед Дональдом Трампом. Кремль осознает, что президент США может разозлиться и прекратить сотрудничество, поэтому продолжает манипулировать им.

Россия может еще долго затягивать процесс переговоров,

– отметил Евгений Костогрызов.

Существуют 2 возможных сценария развития событий, если Москва в конце концов сорвет переговоры. Первый предполагает, что под сильным давлением со стороны США Россия изменит свою позицию, и Трамп начнет активнее поддерживать Украину. Однако этот вариант, по мнению Костогрызова, выглядит менее вероятным.

Второй, более реалистичный сценарий – Россия заявит, что "соглашение невозможно из-за определенных обстоятельств", а Трамп решит не вмешиваться. В таком случае все бремя войны ляжет на Украину, страны Европейского Союза и Великобританию.

Задача Украины, по словам аналитика, заключается в том, чтобы как можно скорее донести до Трампа, что реальных договоренностей с Москвой не будет, и убедить его изменить подход к ситуации.

Отметим, эстонская разведка также не видит признаков готовности России не видит признаков готовности России к перемирию учитывая активизацию обстрелов, особенно в районе Покровска.