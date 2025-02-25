Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що регулярно аналізує російський медіапростір, в якому, з його слів, стався розкол.

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Партія війни в Росії переважає

Як розповів Яковенко, в Росії є люди, які більш-менш об'єктивно дивляться на сьогоднішню ситуацію та говорять, що треба згортатися і домовлятися, аби закінчити бойові дії. А є такі, як депутат Журавльов, який досі мріє, щоб Україна опинилась під повним контролем Кремля.

Сьогодні партія миру, яка раніше була повністю заборонена в Росії, трохи підняла голову, але партія війни більша і сильніша. Журавльов – класичний представник партії війни. Такі нині домінують в російських медіа. Путін безумовно на боці партії війни, він не збирається припиняти бойові дії,

– вважає Яковенко.

Бенефіціарів війни в Росії, як наголосив російський опозиційний журналіст, досі дуже багато і вони переважають при владі.

Як Кремль пояснює причину війни проти України?

Яковенко зауважив, що в Кремлі постійно вигадують нові пояснення, чому Росія розпочала збройну агресію проти України. За 3 роки повномасштабного вторгнення прозвучала безліч версій і всі вони різні.

Коли Путін 3 роки тому почав війну, він пояснював, що треба захистити народ Донбасу, досягти денацифікації й демілітаризації України. Протягом цих років були озвучені й інші позиції: що Росія воює з НАТО і США, а Україна тут ні до чого; що воює за цінності, бо в Європі та Україні є трансгендерні вбиральні й т.д.,

– нагадав Яковенко.

Реальних цілей цієї війни, які можна було б пояснити, зі слів Яковенка, просто не існує. Він підсумував, що Росія не має економічних, політичних чи будь-яких інших інтересів, які б вона захищала, вбиваючи українців. Російський опозиційний журналіст зазначив, що якщо не вийде того, що планував Путін у цій війні, то він знову скаже, що Росія воювала не з Україною, а з США та Європою.