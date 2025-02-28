Сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Какие указания получили российские СМИ от Кремля

Да, 27 февраля одно из оппозиционных изданий в России со ссылкой на источники в госСМИ, близких к власти, сообщило, что Кремль не давал "строгих" указаний по этому поводу, как следует освещать встречи между американскими и российскими делегациями.

В то же время источник, регулярно участвует во встречах Кремля с редакторами крупных пропагандистских изданий, заявило, что СМИ получило указание "всячески" подчеркивать, что Россия контактирует "не с какими-то абстрактными американцами, а с командой Трампа", и демонстрировать, что лидер США является "человеком, которую всячески притесняли как дома, да и в Европе".

Несколько других источников сообщили, получившие задание создать образ Трампа, как человека, какая "имела мудрость", чтобы ответить на "протянутую руку" Кремля.

Как Путин прокомментировал контакты США и России

Путин 27 февраля похвалил новую администрацию США и указал, что первые контакты Москвы и Вашингтона "внушают определенные надежды" и что команда Трампа демонстрирует "взаимную решительность" возобновить отношения между США и Россией.

Глава Кремля утверждал, что "идеологические штампы" начали "разрушать западное сообщество... изнутри", о чем свидетельствуют проблемы в экономике и внутренней политике западных государств. Он добавил, что "некоторые западные элиты" в мире будут пытаться "сорвать или скомпрометировать" диалог между США и Россией.

Аналитики считают, что утверждение Путина о том, что якобы "некоторые западные элиты"– но не администрация Трампа– против американо-российских переговоров, вероятно, является попыткой поссорить Трампа и других чиновников США и европейских лидеров.

"Подобным образом, недавно Кремль представил европейских лидеров заинтересованными в продолжении войны в Украине в рамках попыток неправдиво отразить позиции США и Европы на переговорах как существенно отличные"., а также дискредитировать любую возможную роль Европы в переговорах", – отметили аналитики.