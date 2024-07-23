Словакия стремится увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов до 200 тысяч в следующем году, а в этом году планирует произвести 125 тысяч единиц. Об этом сказал Роберт Калинак, министр обороны страны и близкий соратник премьер-министра Роберта Фицо.

Читайте также Фицо пожаловался Шмыгалю, что Украина остановила транзит нефти российского "Лукойла"

Словакия все же вооружает Украину

Министр обороны Словакии настаивает на значительном увеличении производства боеприпасов. И хотя правительство решительно отказывается вооружать Украину, снаряды словацкого производства все же попадают на фронт.

Все из-за того, что правительство не имеет полного контроля над тем, куда попадают снаряды, поскольку, по словам министра, покупатели сами решают, что делать с купленными боеприпасами.

Министр обороны Словакии также отрицал, что продажа Украине снарядов словацкого производства непосредственно или через третьих лиц противоречит позиции правительства, выступающего против военной помощи Киеву.

В нашей политической декларации говорится о том, что мы не будем предоставлять бесплатную военную помощь Украине, потому что этим мы будем поддерживать конфликт,

– сказал Калинак

В то же время правительство не планирует ограничивать оборонное производство, если оно поддерживает валовой внутренний продукт страны.

К слову, Чехия пришлет украинской армии 100 тысяч снарядов в течение июля – августа в рамках чешской инициативы по боеприпасам. К этой программе уже присоединилось 18 стран, а 15 из них – сделали финансовые взносы.