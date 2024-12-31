Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,03 гривны. То есть цена валюты выросла на 9 копеек против 30 декабря. Официальный курс евро взамен составляет 43,92 гривны. То есть цена выросла на 18 копеек.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 1 января 2025 года курс НБУ будет такой:

доллар – 42,02 гривны,

евро – 43,68 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 31 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,85 гривны , продажа – по 42,45 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,45 гривны , продажа – по 42,53 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,50 гривны, продажа – 42,42 гривны.

Какой курс будет в первую неделю 2025 года

Как спрогнозировала банкир Анна Золотько для 24 Канала, торги на межбанке в первую неделю января будут проходить в течение недели вблизи отметки 42 гривны за доллар.

Поэтому она добавляет, что наличную валюту украинцам будут предлагать в пределах 42 – 42,60 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В начале этой недели ожидается сохранение повышенного спроса на валюту, в частности, со стороны украинцев, которые будут конвертировать зарплаты и другие выплаты в конце года в доллары и евро.

Важно! Валютные торги на межбанке будут проходить по обычному календарному графику. Однако из-за выходного в США и Европе 1 января следует ожидать ограниченный спрос на межбанке в переходные даты.