Какие риски для курса в 2026 году
В эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что хотя в 2025 году исчезает риск устойчивого дефицита платежного баланса из-за того, что Украина будет иметь достаточное финансирование, однако в 2026 году могут возникнуть другие угрозы.
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Сейчас на 2026 год финансирование находится под огромным вопросом. В то же время оно критически необходимо как в условиях войны, так и в условиях восстановления.
Таким образом, одним из факторов давления на гривну в 2025 году будут ожидания дефицита валютных поступлений в 2026 году.
Шевчишин отмечает, что влияние на курс будет под давлением еще и по другим причинам, среди которых:
- Украинский экспорт требует стимулирования и конкурентных преимуществ в виде ослабления курса,
- Повышение тарифов государственных монополий, таких как "Укрэнерго", "Укрзализныци" ухудшают конкурентоспособность некоторых секторов экономики,
- Ожидается нехватка внутреннего производства, которое нужно будет покрывать импортом,
- Сейчас сохраняется тотальная топливная зависимость,
- Переход к более либеральной модели курсообразования и снятие валютных ограничений нужны Украине перед этапом восстановления, а это означает сначала выход инвесторов и нерезидентов и потом только наплыв инвестиций.