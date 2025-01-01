Какие риски для курса в 2026 году

В эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что хотя в 2025 году исчезает риск устойчивого дефицита платежного баланса из-за того, что Украина будет иметь достаточное финансирование, однако в 2026 году могут возникнуть другие угрозы.

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Сейчас на 2026 год финансирование находится под огромным вопросом. В то же время оно критически необходимо как в условиях войны, так и в условиях восстановления.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Таким образом, одним из факторов давления на гривну в 2025 году будут ожидания дефицита валютных поступлений в 2026 году.

Шевчишин отмечает, что влияние на курс будет под давлением еще и по другим причинам, среди которых: