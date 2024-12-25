Каким был 2024 год для гривны

В октябре 2023 года НБУ перешел от фиксированного курса к политике управляемой гибкости, определив, по факту, будущее ослабление гривны для большей адаптации экономики к внешним и внутренним условиям, снижение влияния будущих валютных шоков, уничтожение множественности курсов. О том, что было с гривной в 2024 году и что ее ждет в 2025-м – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Читайте также Подарок под елку: будет ли доллар по 43 перед Новым годом

Нет ничего необычного в том, что в 2024 год гривна контролируемо девальвировала под наблюдением Нацбанка. В свою очередь, НБУ пытался придерживаться безопасного для гривневых вкладов и уровня инфляции движения курса, не допуская сильных колебаний.

В первую половину года гривна стало ослаблялась с 38 до 41,2 гривны за доллар;

с июля перешла в длинный боковой коридор 41 – 41,5 гривны за доллар;

только в декабре она продолжила ослабление, пересекая отметку в 42 гривны за доллар.

О фундаментальных макроэкономических факторах, которые определили ослабление гривны на 9% в 2024 году, кроме продолжения широкомасштабной войны, поговорим далее.

Платежный баланс проводил 2024 год в основном с дефицитом. Так, среднемесячное сальдо платежного баланса находится на уровне "минус" 660 миллионов долларов из-за отсутствия устойчивого финансирования со стороны партнеров. Для сравнения в 2023 году среднемесячное сальдо платежного баланса было в профиците – "плюс" 790 миллионов долларов.

Несмотря на ослабление гривны и активизацию экспорта, среднемесячный уровень дефицита внешнеторгового баланса вырос с 770 миллионов долларов в 2023 году до 1,3 миллиарда долларов в 2024 году. То есть мы стали импортировать почти в 2 раза больше чем экспортировать.

Среднемесячный спрос на наличную валюту вырос на треть и достиг 2,1 миллиарда долларов. А чистый среднемесячный спрос (спрос за вычетом предложения) на наличные достиг исторического максимума, поднявшись почти в 3 раза – до 900 миллионов долларов.

Чтобы покрыть все эти дисбалансы и сгладить курсовые колебания, НБУ нарастил среднемесячные валютные интервенции в 2024 году на 13% – до 2,7 миллиарда долларов.

Еще на курсовые настроения влияли мобилизационные решения, переговоры по реструктуризации долга, глобальные изменения настроений после победы Дональда Трампа на выборах в США и достижения договоренностей по финансированию Украины во второй половине 2024-го и на весь 2025 год.

Заметьте Что будет с валютным рынком в 2025 году: в совете НБУ назвали ключевые факторы

Оптимизм на 2025 год и риски на 2026-й

Начнем с хороших новостей. В отличие от 2024 года, Украина в 2025-м будет иметь достаточное финансирование: это и 50 миллиардов долларов с доходов от замороженных российских средств, и договоренности о финансировании от ЕС, МВФ, Всемирного банка на 38 миллиардов долларов. Так, во Всемирном банке уже зарезервированы 20 миллиардов долларов для Украины.

А значит, исчезает риск устойчивого дефицита платежного баланса. Резервов будет достаточно для того, чтобы закрывать потребности и дисбалансы.

Однако при всем оптимизме на 2025 год, в 2026 году финансирование находится под огромным вопросом. А оно критически необходимо как в условиях войны, так и в условиях восстановления. К сожалению, Украина не имеет внутреннего ресурса для восстановления, покрытия внешнеторгового дефицита, обеспечения свободного движения капитала, а говорить о репарациях или контрибуции на условиях принуждения к миру невозможно.

Итак, одним из факторов давления на гривну в 2025 году будут ожидания дефицита валютных поступлений в 2026 году.

Внешнеторговый баланс будет стало отрицательным на уровне 2024 года. Украинский экспорт нуждается в стимулировании и конкурентных преимуществ в виде ослабления курса. К сожалению, повышение тарифов государственных монополий, например "Укрэнерго", "Укрзализныци" значительно ухудшают конкурентоспособность некоторых секторов экономики (например металлургия, производство и логистика стройматериалов, и других).

Следовательно, можно ожидать недостаток внутреннего производства, которое нужно будет покрывать импортом. Понятно, что импорт будет нужен для восстановления, для удовлетворения потребностей населения, которое будет возвращаться к нормальной жизни. Сохраняется тотальная топливная зависимость.

Еще важный момент. Украина, будучи перед этапом восстановления, должна перейти к более либеральной модели валютного курсообразования и снять валютные ограничения. Не может страна привлекать внешние инвестиции, когда отсутствует полноценное право выхода. Поэтому, сначала будет ослабление валютных ограничений, с неизбежным выходом инвесторов и нерезидентов, которые долго ждали этого момента, и только потом будет приток инвестиций.

Важным фактором для курса станут инфляционные паритеты, потому что инфляция в Украине значительно опережает инфляцию в США. То есть когда гривна в следующем году потеряет 9% покупательной способности, доллар потеряет лишь 2,5%. Итак, гривна только на инфляционной части должна потерять свои 7,5% против доллара, что выводит нас на курс бюджетного ориентира – 45 гривен за доллар. Это все будет происходить в рамках "управляемой гибкости".

Если же принять во внимание все накопленные дисбалансы за годы войны, убрать фактор жесткого контроля НБУ, то мы могли иметь на 2025 год курс 47,2 – 52,8 гривны за доллар. Ближе к верхней границе. Но в базовом сценарии, в борьбе с инфляцией Нацбанк будет сдерживать такие движения курса.