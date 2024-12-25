Сейчас нет доступа к от 2 до 2,5 гигаватт мощностей, которые или повреждены, или частично уничтожены. Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Сложная ситуация

Александр Харченко отметил, что сейчас идет оценка ситуации. Прилагается максимум усилий, чтобы как можно быстрее понять картину и восстанавливать то, что можно быстро вернуть к работе. Работа активно продолжается, но повреждения достаточно существенные.

Вероятнее всего, те ограничения, которые есть, к сожалению, сейчас будут определенным образом зонированы по регионам. Будет разница в доступе к электричеству в определенных регионах. К сожалению, возникла очень серьезная ситуация чисто технически.

Практически вся генерация левого берега сейчас или повреждена, или временно, как минимум, отсутствует в системе. Из-за этого, к сожалению, в восточных регионах сейчас будет ощутимо тяжелее, графики будут более напряженные, чем в западных регионах. Это объективная ситуация, которая вызвана этой атакой, теми повреждениями, которые она принесла,

– объяснил директор Центра исследований энергетики.

Атака была сфокусирована на тепловой генерации, в частности, на тех станциях, где производят не только электричество, но и тепло. В Днепровском и Харьковском регионах были повреждены ТЭЦ.

"Из того, что мне пока известно, я уверен, что по меньшей мере в Харькове восстановить поставки тепла удастся. Я знаю, что там сейчас уже идет очень напряженная работа, чтобы это произошло как можно скорее. Более сложная ситуация в Днепре. Но я уверен, что там тоже удастся найти способ заживить обратно жителей. Это непростая задача", – подчеркнул Харченко.

Наиболее неприятные удары – это именно по теплоэлектроцентралям. Потому что зимой, когда холодно и люди остаются не только без электричества, но и без тепла – это очень сложная ситуация. Но сейчас ведется максимально интенсивная работа, чтобы вернуть и электричество, и тепло как можно быстрее.

Напомним, в среду, 25 декабря, российская армия снова атаковала Украину. Враг применил десятки ракет и более сотни ударных беспилотников. Под ударом захватчиков оказались энергетические объекты в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожской областях. К сожалению, в результате российской атаки есть разрушения. ПВО смогла сбить 113 целей.