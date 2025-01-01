Які ризики для курсу у 2026 році

В ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу аналітик Андрій Шевчишин розповів, що хоч у 2025 році зникає ризик сталого дефіциту платіжного балансу через те, що Україна матиме достатнє фінансування, однак у 2026 році можуть виникнути інші загрози.

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Наразі на 2026 рік фінансування перебуває під величезним питанням. Водночас воно є критично необхідне як в умовах війни, так і в умовах відновлення.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Таким чином, одним з факторів тиску на гривню у 2025 році будуть очікування дефіциту валютних надходжень у 2026 році.

Шевчишин зауважує, що вплив на курс буде під тиском ще й з інших причин, серед яких: