Які доларові банкноти не будуть прийняті

При обміні валюти у банку чи обміннику важливо звертати увагу на стан банкноти, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Згідно з правилами Національного банку, приймати будуть всі купюри, за винятком тих, що мають серйозні пошкодження.

Йдеться про банкноти іноземної валюти, які під час обігу отримали одне або кілька значних пошкоджень або зношень, а саме:

розірвані або розрізані на частини;

з пошкодженими елементами дизайну чи захисту (наприклад, видалені цифри або текстові позначення номіналу, зображення портрета, елементи захисту, оптично змінні елементи, захисні стрічки);

зі зміненим кольором паперу чи зображень;

із забрудненнями (плямами), зокрема видимими в ультрафіолетових променях, які займають більше ніж половину площі банкноти;

з загальними забрудненнями, включаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолеті;

обпалені, пропалені або пошкоджені внаслідок тривалого контакту з вологою, рідинами, хімікатами чи з ознаками гниття;

з явними друкарськими дефектами.

Зауважте! Це також стосується банкнот, які були вилучені іноземною державою з обігу після оголошення банком-емітентом відповідної валюти дати вилучення, за умови наявності згоди банку-кореспондента цієї держави на обмін таких банкнот.

Що таке операція інкасо

Операція інкасо передбачає обмін пошкоджених або зношених банкнот через банки та небанківські фінансові установи. Якщо на банкноті є ознаки значного зношення або пошкодження, як зазначено раніше, клієнту може бути запропоновано здійснити операцію інкасо за тарифами, встановленими конкретними установами.

Важливо! Термін виплати відшкодування за пошкоджені банкноти іноземних держав визначається самостійно банками.

Крім того, банки та небанківські установи, які здійснюють інкасо, зобов'язані розміщувати в касах чіткий перелік ознак значного зношення банкнот та відповідні тарифи на інкасо в доступному для клієнтів місці.