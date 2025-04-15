Наслідки торгової війни

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, передає 24 Канал.

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Рішення стало реакцією на загострення торгової війни, яка триває між Вашингтоном і Пекіном.

Довідково. Напередодні Китай ввів 125-відсоткові мита на американські товари, що суттєво збільшує вартість літаків і комплектуючих Boeing для китайських компаній та робить їх придбання економічно невигідним.

Частина літаків таки буде в експлуатації

Водночас, як зазначає агентство, китайська влада розглядає можливість підтримки компаній, які вже орендують літаки Boeing і несуть додаткові витрати через нові мита.

Попри обмеження, частина літаків Boeing 737 Max, які вже проходять підготовку до експлуатації китайськими перевізниками, імовірно, зможуть приєднатися до їхнього флоту,

– ідеться у повідомленні.

Серед них – літаки для:

China Southern Airlines,

Air China,

Xiamen Airlines.

Зауважте. Деякі з них наразі перебувають на виробничих потужностях у США, інші – на центрі обробки у місті Чжоушань, Китай.

Акції Boeing впали

Новина спричинила падіння акцій Boeing: на премаркеті вони втратили 4,6%. Від початку року цінні папери компанії вже подешевшали на 10%.

За даними Aviation Flights Group, у парках китайських перевізників і надалі залишаються сотні літаків Boeing, які потребуватимуть сервісу, ремонту та заміни деталей.