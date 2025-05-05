Какая динамика

Согласно данным Bloomberg Intelligence, прибыли европейских компаний за первый квартал 2025 года превысили прогнозы – средний рост для индекса MSCI Europe составляет 3,8% против ожидаемого снижения на 1,4%, информирует 24 Канал.

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Сильнее всего превысили ожидания компании из фармацевтического, банковского и технологического секторев.

Защитные отрасли, включая здравоохранение и коммунальные услуги, демонстрируют стабильность на фоне глобальной турбулентности.

Банковская система стабильна

Банки сообщили о лучших, чем ожидалось, прибыли, подтвердив прогнозы на год. В то же время секторы, которые зависят от мировой торговли – судоходство, люксовые товары, автопром – показали слабые результаты. Прибыли компаний, ориентированных на премиум-сегмент, просели на 17% при прогнозе в -11%.

Что с авторынком

Автопроизводители, в частности Stellantis, Porsche и Mercedes-Benz, сократили или отозвали прогнозы, ссылаясь на обострение торговых споров. Промышленность также не оправдала ожиданий: прибыли таких игроков, как Maersk и Airbus, не дотянули до прогнозов.

Несмотря на положительную динамику акций (индекс Stoxx Europe 600 рос девять дней подряд), прогнозы остаются осторожными.

Заметьте. В Goldman Sachs считают, что ожидания по прибыли в 2025 году являются завышенными и прогнозируют падение на 7% из-за слабого глобального роста, укрепление евровалюты и снижение цен на нефть.