Как в России похищают известные торговые марки?

Несколько компаний, включая Victoria's Secret, Ericsson, Inditex и Nokia, уже потеряли права на некоторые из своих торговых марок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также McDonald's запустил сервис мобильных заказов: в каких областях действует услуга

Часть американских и европейских компаний с началом полномасштабного вторжения ушли с рынка России. Однако большинство из них сохранили свои торговые марки, действительны в течение 10 лет, надеясь, что в конце концов смогут вернуться на один из крупнейших потребительских рынков мира.

Эти двери сейчас закрываются. Согласно российскому законодательству, любые торговые марки, не использовавшиеся в течение трех лет, могут быть аннулированы и переданы любому, кто подает заявку на права и платит сборы менее 1 500 долларов.

В какой-то момент в будущем каждый захочет вернуться в Россию и продолжить с того места, где остановился, но многим брендам это будет практически невозможно,

– говорит юрист Робин Вебстер.

Большинство компаний, которые ушли, не имеют ближайших планов по возвращению, но Кремль гарантирует, что у них может не быть такого выбора. Он национализировал активы нескольких компаний, угрожая конфисковать еще больше и заставил других продавать акции местным покупателям по низким ценам.

Однако даже если компании никогда не намерены возвращаться в Россию, те, кто теряет свои торговые марки, могут столкнуться с тем, что их торговые названия и логотипы будут нанесены на товары сомнительного качества, что подрывает доверие потребителей, особенно если эти товары экспортируются или контрабандой перевозятся через границу.

Как компании пытаются защититься?

Представитель Giorgio Armani SpA заявил, что компания защищает свой портфель торговых марок и "уверена в положительном результате".

В то же время по словам представителя Michelin, компания стала объектом атак со стороны компаний, которые "пытаются воспользоваться репутацией торговой марки Michelin". Хотя компания не планирует возвращаться в Россию, она тщательно следит за заявками и всегда действует для защиты своего названия.

Гиганты Кремниевой долины Intel Inc. и Microsoft Inc. есть среди тех, кто подал заявки на продление регистраций в этом году. Также заявку подали и Renault SA, однако она была отклонена в сентябре.

Представитель Renault отметил, что возвращение в Россию пока не предвидится, и в электронном письме заявил, что заявка на возобновление является "защитной мерой", чтобы предотвратить "кражу бренда в условиях массового пиратства интеллектуальной собственности, которое влияет на европейские компании, покинувшие Россию".

Какие проблемы имеет бизнес в России?