Об этом сенатор Линдси Грэм заявил в эфире Fox News.

Смотрите также После Трампа: в Кремле анонсировали визит Путина в Китай

Как Си Цзиньпин может легко закончить войну в Украине?

По словам политика, именно закупки российской нефти и газа позволяют Кремлю поддерживать экономику и продолжать войну против Украины. Также он отметил, что Китай скупает около 90% иранской нефти, фактически поддерживая Тегеран.

Грэм отметил, что в случае прекращения таких закупок Иран потерпел бы серьезный экономический удар. По его мнению, Пекин способен существенно повлиять на развитие обоих конфликтов, если примет соответствующее решение.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

И мое послание президенту Трампу – мы вас поддерживаем. И если Китай продолжит это делать, при этом не заплатив цену за дестабилизацию мира, тогда мы сделаем огромную ошибку,

– подчеркнул Грэм.

Кроме того, Грэм сообщил, что подготовил законопроект, который предусматривает введение тарифов против Китая из-за закупки российских нефти и газа.

Трамп посещает Китай